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  • 26.12.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 11:30

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den 'deki orman ları ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre ve Orman Bakanı Pakdemirli, "'deki tüm lar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan açıkladı: Tüm yangınlar kontrol altında

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bölgesi'ndeki tüm ların kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, "Ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor" dedi.

TRABZON'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangınlarının devam ettiği Köprübaşı ve Dernekpazarı ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer ilgililerle Köprübaşı ilçesine geldi.

Vali Ustaoğlu ve Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan'dan bilgi alan Bakan Pakdemirli, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Pakdemirli, Köprübaşı ve Dernekpazarı ilçelerinin sınırında gazetecilere yaptığı açıklamada, Köprübaşı'da 4, Dernekpazarı'nda ise 6 mahallenin yangından en çok etkilenen yerler olduğunu söyledi.

Bu bölgelerde 14 mezra evinin yandığını ifade eden Pakdemirli, "Bu bölgedeki hasarın örtü yangını olmasına rağmen 30 hektar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili dün bir risk yaşandı özellikle Dernekpazarı'nın Günebakan Mahallesi'nde, 9 ev tahliye oldu ancak şu an itibariyle yerleşim yerlerine de geri dönüş oldu ve yerleşim yerleriyle alakalı herhangi bir risk kalmamış oldu bu bölgede." dedi.

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