Kriptolara operasyon

FETÖ'nün devlete sızan kriptolarına yönelik "temizlik" soruşturmaları kapsamında dün 6 ayrı operasyon düzenlendi. Ankara merkezli baskınlarda 131 şüpheliden 64'ü yakalandı. Şüpheliler hakkında, TÜBİTAK çalışanları, muvazzaf askerler, eski hakim ve kamu görevlilerinin bulunduğu açıklandı.
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