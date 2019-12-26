Bugünkü
Takvim

Kriptolara operasyon

'nün devlete sızan kriptolarına yönelik "temizlik" soruşturmaları kapsamında dün 6 ayrı operasyon düzenlendi. merkezli baskınlarda 131 şüpheliden 64'ü yakalandı. hakkında, çalışanları, muvazzaf askerler, eski hakim ve kamu görevlilerinin bulunduğu açıklandı.

Kriptolara operasyon
FETÖ'nün devlete sızan kriptolarına yönelik "temizlik" soruşturmaları kapsamında dün 6 ayrı operasyon düzenlendi. merkezli baskınlarda 131 şüpheliden 64'ü yakalandı. hakkında, çalışanları, muvazzaf askerler, eski hakim ve kamu görevlilerinin bulunduğu açıklandı.

YÜKSEL TEMEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKriptolara operasyon
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri