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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 22:10

Başkan Erdoğan, 'ın oğlu 'ın nikah şahidi oldu

Başkan , Milli Savunma Bakanı 'ın oğlu ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı. Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan , Milli Savunma Bakanı 'ın oğlu ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

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