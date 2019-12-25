Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef alarak kurduğu kumpasla ''yargısal darbeye teşebbüs'' etmesinin üzerinden 6 yıl geçti.

FETÖ üyeleri tarafından o dönemin hükümeti ve Başbakanı'na yönelik kumpasın düğmesine, 7 Şubat 2012'de basıldı. O tarihte, FETÖ mensubu savcılar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da dahil 5 kişiyi, kapatılan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ifadeye çağırdı. Bu adım, kumpası ortaya çıkardı.

Özel yetkili savcılıkta görev yapan örgüte mensup savcılar, 6 Mart 2012'de ''ihaleye fesat karıştırma'' suçundan soruşturma açtı. Soruşturmanın konusu özel yetkili savcılıkların baktığı bir alan olmamasına rağmen FETÖ, bu soruşturmayı tam hakimiyet kurduğu ve ''kurtarılmış bölge" olarak gördüğü özel yetkili savcılıkta sürdürdü.

Kanuna aykırı olarak başlanan bu soruşturmada, 25 Aralık 2013'e kadar birçok dinleme kararı verildi. Haklarında soruşturma yapılması kanunen izne tabi olan veya mümkün olmayan Başbakan, bakan ve üst düzey devlet idarecileri dolaylı olarak dinlemeye alınırken bunlar tape haline getirildi. Böylece bu kişiler, şüpheli olmadıkları dosyaya eklendi.