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  • 25.12.2019 14:17
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 14:17

Köşeye sıkışan iyice kudurdu! Yardım paketlerini taklit edip...

Kahraman Mehmetçik'in operasyonlarıyla köşeye sıkışan hain terör örgütü , ne yapacağını şaşırdı. Teröristler el yapımı patlayıcı tuzakladıkları gıda paketi şeklindeki bombalarla masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Köşeye sıkışan PKK iyice kudurdu!

Halkın Mehmetçik ile dayanışma içinde olmasını kabullenemeyen terör örgütü, bölgede huzur ve güvene kast etmek için bombalı araç patlatma çabasından vazgeçmiyor. Teröristlerin şimdi de 'nin Barış Pınarı Bölgesi'nde dağıttığı gıda paketlerine gözünü dikerek, gıda paketi görünümünde el yapımı patlayıcı ürettiği bilgisi alındı.

GIDA PAKETİ GÖRÜNÜMÜNDE BOMBA!
Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre; teröristler el yapımı patlayıcı tuzakladıkları gıda paketi şeklindeki bombalarla masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Teröristlerin şu ana kadar bu planlarında başarılı olamadıkları, bölgedeki arama-tarama faaliyetleriyle çok sayıda yol kontrol noktasında yapılan denetimlerle bu tür saldırıların önüne geçildiği belirtiliyor.

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