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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:48

: Komutanlığındaki yapılanmasına

haberi... Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Üst üste çok kritik FETÖ operasyonları
terör örgütünün Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u göz altına alındı.

BİR OPERASYON DA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDA!
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 1'i teğmen, 34'ü astsubay rütbesinde olmak üzere 35'i aktif, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 11 şüpheli yakalandı.

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