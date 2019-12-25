FETÖ terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u göz altına alındı.
BİR OPERASYON DA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDA!
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 1'i teğmen, 34'ü astsubay rütbesinde olmak üzere 35'i aktif, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 11 şüpheli yakalandı.
BİR OPERASYON DA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDA!
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; 1'i teğmen, 34'ü astsubay rütbesinde olmak üzere 35'i aktif, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 11 şüpheli yakalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.