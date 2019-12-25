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  • 26.12.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 06:51

ile anlaşma ’de

ile arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı' muhtırası 'de yayımlandı. Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek.

Libya ile anlaşma Resmi Gazete’de

ile Ulusal Mutabakat Hükumeti 27 Kasım'da 'da bir mutabakat imzalamıştı.

Güvenlik ve Askeri Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

Mutabakat 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek.

İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek.

Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.

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