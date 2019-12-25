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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 06:59

Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve fırtınaya dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji’den gelen son dakika açıklamasına göre, aylardır mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ile 4 derece azalacak. Yağışların; Doğu Akdeniz, , Zonguldak, , , ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur ve sağanak yağışlı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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