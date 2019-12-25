PKK'lı teröristlerin 3 kış sığınağı imha edildi

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara imha edildi, el yapımı patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve bir ton gıda malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, bölgede saklanan uyuşturucu madde ve bunları gizleyenlerin bulunması, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilmesi amacıyla Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 23 Aralık'ta "Kıran-11 Operasyonu" kapsamında başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.