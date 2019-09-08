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  • Son Güncelleme: 08.09.2019 14:12

'da binası önündeki ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor! Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 14'e yükseldi!

'da hain terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılan çocukların acılı ailelerinin binası önündeki nöbetine bir aile daha katıldı. Evlat nöbetinin 6. gününde çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin sayısı 14'e yükseldi. Eyleme yeni katılan , 2015 yılında 14 yaşında olan kızı 'nın okula diyerek evden çıktığını ve bir daha haber alamadığını söyledi. Kaya, "Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an 'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin, onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 14'e yükseldi!

'da bölücü terör örgütü 'nın kandırarak kaçırdığı çocukların aileleri İl Başkanlığı binası önündeki nöbetine devam ediyor. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 6'ncı gününde 14'e yükseldi.

14 YAŞINDA GÖTÜRDÜLER! OKULA DİYE GİTTİ GELMEDİ
Eyleme yeni katılan , 2015 yılında kaybolan kızı için oturma eylemine katıldığını dile getirdi. Kaya, "Kızım kaçırıldığında 14 yaşında, şu anda ise 18 yaşında. 4 yıldır gitmiş, okula diye gitti gelmedi."

KIZIMI SURİYE'YE GÖTÜRMÜŞLER
"Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an 'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin, onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım. Senin derdinden hasta oldum, doktorlara gidiyorum fayda göremiyorum. Psikolojim bozuldu, ciğerim iki parça oldu. Kızım gelene kadar buradayım, gelmezse kalkmayacağım. Kaç yıl geçti bir saat bile yatamadım, ne gece ne de gündüz. Aileleri televizyondan gördüm ve buraya geldim" dedi.

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