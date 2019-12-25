Adliyeyi göstererek havaya ateş açmıştı! İstenen ceza belli oldu



Şişli'de 3 Aralık gece saat 02:00 sıralarında E-5 karayolu üzerinde seyir halindeyken İstanbul Adalet Sarayı'nın önünden geçtiği sırada elindeki silahla arabanın içinden havaya ateş ederek yanında oturan kız arkadaşına 'Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi'ni çek' şeklinde sözler söyleyen Emrullah Kılıç gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak ceza evine gönderilen Kılıç hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı.





SİLAH BULUNAMADI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı iddianamede, şüpheli Kılıç'ın ifadesinde silahın gerçek Glock marka silah olduğunu belirttiği, silahı Mahmutbey gişelerini geçince 2 km sonra yolun sağ tarafında bulunan yeşillik alana attığını söylediği, burada arama yapıldığı anca silaha ulaşılamadığı bunun üzerine Kılıç ve kız arkadaşı P.S.K'nın evinde arama yapıldığı ancak silahın burada da bulunamadığı belirtildi.

İddianamede Kılıç'ın, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

