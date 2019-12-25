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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 11:34

Son dakika: 'den flaş Hablemitoğlu açıklaması

, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Gül, "(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının 'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu" dedi.

Bakan Gül'den flaş Hablemitoğlu açıklaması

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

AYM'NİN KANAL İSTANBUL KARARI
Bu konuda yasamanın yapmış olduğu tasarrufa karşı AYM iptal başvurusun reddetmiştir.

Bu anlamdan bu şekilde projenin yapılmasına karşı bir engelin olmadığı yönünde bir karar vermiştir.

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI
Yürütülen bir kovuşturma ile ilgili benim bir yorum yapmam doğru olmaz.

ANKARA'DA RÜŞVET İDDİALARI
Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmaz. Muhatapları da bu konunu esasen biz değiliz. Bu kon yargıya intikal etmiştir. Biz cübbe giymeyelim bırakalım hakim savcılar yargı kararlarını versin.

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