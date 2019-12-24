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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 18:21

'nden büyük omurgasızlık! Muhalefet adına yapmadıkları kalmadı

Hükümet karşıtı provokatif haberlerin başını çeken medya organlarından biri olan 'nin bir omurgasızlığı daha ortaya çıktı. 2014 yılında "Delikanlı Tayyip Neredesin? Türkmenler katlediliyor" diye manşet atıp 'ye operasyon çağrısı yapan Sözcü'nün, 2015 yılında Türkiye Suriye'ye girince "Ülkeyi ateşin içine atıyorlar" manşetine imza attığı görüldü.

Sözcü Gazetesi'nden büyük omurgasızlık!
Hükümet karşıtı yanıltıcı ve karalayıcı haberlerin başını çeken 'nin bir skandalı daha ortaya çıktı. Muhaliflik adına her türlü rezilliğe imza atan gazetenin önce hükümete operasyon çağrısı yaptığı, sonra da operasyon için "ülke ateşin içine atılıyor" ifadelerini kullandığı görüldü.



"DELİKANLI TAYYİP NERDESİN?"
Sözcü Gazetesi 17 Haziran 2014 tarihinde "Dinci terör örgütü IŞİD, Irak'ta Türkler'e ve Türkmenler'e savaş açtı. Astığı astık, kestiği kestik Başbakan seyrediyor, laf etmiyor." ifadeleriyle hükümete operasyon çağrısında bulundu.



"TÜRKİYE'Yİ ATEŞİN İÇİNE ATACAKLAR"
Hükümete operasyon çağrısı yapan gazete, Suriye'ye operasyon kararı sornası ise 28 Haziran 2015 tarihinde "Askere şok emir: Türkiye'ye girin! Türkiye'yi ateşin içine atacaklar" manşetine imza atarak omurgasızlığını gözler önüne serdi.

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