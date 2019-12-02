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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:21

Sözcü yine kurgu peşindeydi! Belediyeden Ahsen Unakıtan’a cevap

İstanbul Çamlıca’daki villasının kaçak katı yıkılan eski Maliye Bakanı ’ın eşi Ahsen Unakıtan’ın “Çatıyı onarıyordum. Kaçak kat çıkmadım” iddiasına Başkanı Türkmen yanıt verdi. Türkmen, “Biz Üsküdar’ın arka mahallelerinde ekonomik sıkıntısı olan gariban vatandaşımızın bile çatısını bir sıra tuğla yükseltmesine müsaade etmezken Çamlıca’nın tepesinde bir kata asla müsaade edemeyiz. Adalar manzaralı en az 2 milyon dolarlık bir daire eder ki bunun hesabını veremeyiz” dedi. her zamanki gibi manipüle ederek "Türkiye bu ayıbı konuşacak, Ahsen Unakıtan'ın tartakladılar" şeklinde verdi.

Belediyeden Ahsen Unakıtan’a tepki var

Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz Üsküdar'ın arka mahallelerinde ekonomik sıkıntısı olan gariban vatandaşımızın bile çatısını bir sıra tuğla yükseltmesine müsaade etmezken Çamlıca'nın tepesinde bir kata asla müsaade edemeyiz. Adalar manzaralı en az 2 milyon dolarlık bir daire eder ki bunun hesabını veremeyiz" dedi.

Hürriyet'e konuşan Türkmen şunları söyledi:

"Ahsen Hanım, çatıyı 'Onarıyorum' diye yıktı, resmen bir kat attı. Bizden çatı izolasyonu diye izin istedi. İçerde olduğu için görünmüyor.

Bir baktık kaçak kat. Söz konusu inşaat hakkında şikâyetler aldık. Rica ettik Ahsen Hanım'dan. 'Yapma Ahsen Hanım. Üzmeyelim sizi. Siz yıkın burayı' dedik. 'Olmaz, tek ben mi yanlış yapıyorum' gibi cevaplar verdi."

Türkmen, Unakıtan'ın "Ahde vefa yok" suçlamasına da "Yanlış iş yapmanın ahde vefası olmaz. Yanlış yapalım 'ahde vefa' diyelim" yanıtı vermişti.

TELEFON YALANI
- AHSEN Unakıtan olaydan sonra "Beni tartakladılar. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı telefonla arayıp 'Geçmiş olsun. Yapılanlara üzüldüm, ilgileneceğim' dedi" açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise Unakıtan'ı yalanladı:

"Bir internet sitesinde, Sayın mızın merhum 'ın eşi Ahsen Unakıtan'ı oturduğu villanın çatısının 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılması nedeniyle telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği şeklinde bir haber yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ahsen Unakıtan arasında herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır."



SÖZCÜ YİNE KURGU PEŞİNDEYDİ!
Manipülatif haberde sınınr tanımayan yine kurgu peşindeydi. Gazete, söz konusu haberi "Türkiye bu ayıbı konuşacak" başlığıyla vererek Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'ın tartaklandığını iddia etti.

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