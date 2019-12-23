İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemlerde yapılan ihaleleri inceleneceğini ve gerekirse savcılığa şikâyette bulunacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine algı operasyonuna başlayan Sözcü Gazetesi tamamen uydurma rakamlar kullanarak skandal bir habere imza attı. Gazete, İBB tarafından daha önce 43 milyon TL'ye verilen ihalenin bu yıl 23 milyon TL'ye verildiğini iddia etti.

Haber7'de yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ), 27 Kasım 2019 tarihinde "Çöp sızıntı suyu nakli hizmet alımı" işi için ihaleye çıktı. Kömürcüoda ve Seymen Atık Bertaraf Tesisleri'nde oluşan ve toplama havuzunda biriktirilen çöp sızıntı suyunun çevreye zarar vermeden bertaraf edilmek üzere arıtma tesislerine taşınması işi için açılan ihale 2 kısımdan oluştu.

Birinci kısım olan 4 kalemden oluşan Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi'nden çöp suyunun taşınması işinin yaklaşık maliyeti 9 milyon 373 bin 980 TL, ikinci kısım olan ve 7 kalemden oluşan Seymen tesisinden çöp sızıntı suyunun taşınması hizmetinin yaklaşık maliyeti 28 milyon 258 bin 250 TL olarak belirlendi. Yani bu iş için toplam 37 milyon 632 bin 230 liralık tahmini bedel hesaplandı.

İhalenin birinci kısmını, 5 milyon 961 bin 800 TL'lik teklifin sahibi Postaş Lojistik şirketi aldı. İhalenin en büyük kalemi olan ikinci kısmını da geçtiğimiz yıl da bu ihaleyi alan Gökalp Ticaret 17 milyon 300 bin TL'lik teklifi ile tekrar kazandı. 14 ay boyunca yapılacak iş için firmalarla toplam 23 milyon 261 bin 800 TL'lik sözleşme imzalandı.

İHALE BEDELİNİ 3 KATINA ÇIKARDILAR

Buraya kadar her şey normalken Sözcü Gazetesi'nin iddiasına göre geçtiğimiz yıl bu rakamların çok üstünde bir ihale bedeli ortaya çıkmıştı. Tamamen hayal ürünü rakamlar kullanan gazete, İhalenin Kömürcüoda tesislerini kapsayan birinci kısmı için Alp Sezer İnşaat ile 10 milyon 772 bin TL'lik sözleşme imzaladığını, bu rakamın bu yıl 5 milyon 961 bin TL'ye düştüğünü yazdı. Söz konusu olan ihalenin belgelerine ulaşıldı. Belgelerde geçtiğimiz yıl ihalenin 10 milyon 772 bin TL olduğu iddia edilen tutarın 4 milyon 340 bin TL olduğu görünüyor.

Öte yandan Seymen tesislerinden çöp suyu taşıma işini kapsayan ikinci kısmı için ise bu yıl da geçtiğimiz yıl ihaleyi alan Gökalp Ticaret kazandı. İddiaya göre 32 milyon 177 bin 790 TL'lik sözleşme yapılmıştı. Bu yıl ise aynı firma ile 17 milyon 300 bin liralık sözleşme imzalandı. Söz konusunu ihalenin belgelerinde ise firmanın ihaleyi geçtiğimiz yıl 17 milyon TL'ye değil 9 milyon 800 bin TL'ye sözleşme imzaladığı görülüyor. Yani gazetenin iddiasına göre geçtiğimiz yıl toplam 42 milyon 949 bin TL'ye verildiği iddia edilen bu iki ihalenin geçtiğimiz yılki gerçek bedeli 14 milyon 141 bin TL olduğu ortaya çıkıyor.

YÜZDE 45 TASARRUF YALANI

Sözcü Gazetesi, 2018 yılında çöp sızıntı suyu nakliye hizmeti için İSTAÇ toplam 42 milyon 949 bin 790 liralık ihale yaparken bu yıl aynı iş, 23 milyon 261 bin 800 TL'ye ihale edildiğini ve buna göre İBB'nin bu yıl yüzde 45.96 tasarruf sağladığını yazdı. Ancak geçtiğimiz yılki ihale bedelinin 43 milyon 949 bin TL değil de 14 bin 141 bin TL olduğunu görmezden geldi.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ihale arasında yaklaşık 20 milyon gibi devasa bir rakamın olduğunu, ama o günden bugüne maliyetinde arttığı ve buna rağmen neredeyse yarı oranında ihalenin düşürüldüğüne dikkati çekerek, geçmiş dönemlerde yapılan ihaleleri inceleyeceklerini, yolsuzluk tespit ettiklerinde ise hemen ilgili savcılığa şikâyet edeceklerini bildirdi.