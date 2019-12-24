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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 14:56

Başkan Erdoğan, ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ve başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan , ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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