MÜŞTEKİLER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞ!

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Ekrem İmamoğlu ve babası katılmadı. İmamoğlu ve babasını 3 avukat temsil etti. Duruşmada üç şikayetçi hazır bulundu. F.K., "Ben daha önce şikayetimden vazgeçtiğimi mahkemenize bir dilekçe ile sunmuştum. Okumuş olduğunuz 18 Haziran 2015 tarihli dilekçe bana aittir. Şikayetçi değilim" dedi. A.K. ve T.C. de 18 Haziran 2015 tarihinde sundukları dilekçe ile şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan ederek, "Şikayetçi değilim" dediler.

Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Avukatı Ali Asker Kazak, mahkemenin bu davada müvekkilleri hakkında 24 Haziran 2014 tarihinde beraat kararı verdiğini, şikayetçilerin de 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirterek davanın düşürülmesini istedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2013 yılında savcılığa başvuran üç kişi, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şirketin, 2011 yılında Beylükdüzü'nde yaptığı "Beykonakları" isimli siteden villa aldıklarını, pazarlama aşamasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan kısımların aslında yeşil olan olduğunu sonradan öğrendiklerini gerekçe göstererek şirketin ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'ndan şikayetçi oldular.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ŞİKAYETÇİLERİN BİR ANDA GERİ ÇEKİLMESİ AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Öte yandan şikayetçilerin Ekrem İmamoğlu ve babasının 7 yıl hapisle yargılandığı davadan bir anda çekilmesi şüphe uyandırdı.