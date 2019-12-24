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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 13:02

Kula’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberine göre Manisa’nın Kula ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iki kişi yakalandı.

Kula’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında arama kararı bulunan 2 kadın, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü tahkikat kapsamında Kula'da ikamet ettikleri tespit edilen F.Ş. ve M.N.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı. Bir süre takip edilen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan şüphelilerden F.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.N.Y. ise yapılan işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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