

İzmir'in Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında Tahtalı Barajı isale hattındaki dev boru patladı. Borunun patlamasıyla binlerce kişinin yaşadığı Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçeleri susuz kaldı. Kesintiden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkilendi.

Aniden arızanın meydana gelmesi vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kesinti sebebiyle birçok mahallede vatandaşlar su ihtiyaçlarını belediye ekiplerinin su tankerlerinden karşıladı. Ellerinde damacana ve bidonlarla su dolduran vatandaşlar, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.





"BUCA'DA OTURAN ÇOCUKLARIM BURAYA SU ALMAYA GELİYOR"

Ballıkuyu Mahallesi sakinlerinden İbrahim Ceylan, "İzmirimiz, Ege'nin incisi. Böyle bir şeye layık olduğunu düşünmüyorum. Şu insanların halini görüyorsunuz. Benim çocuklarım da Buca'da oturuyor. Buraya geliyorlar su var diye. 45 senedir buradayım hiç bu kadar uzun su sıkıntısı olmamıştı" dedi.

Elinde pet şişe ve damacana ile tankerden su dolduran bir başka vatandaş da, "Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz burada. Tankerlerimiz gelecek, biz su alacağız. 2020 yılına giriyoruz, halimize bakın" açıklamasında bulundu.





25 ARALIK'A KADAR SU YOK

Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple üç vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğünün teknik birimleri, çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verileceği, yetkililerin kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını duyurdu. Bu süreyi daha da öne çekebilmek içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde de bulundu.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI SÜREKLİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentte dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinden CHP'li yerel yönetimin sorumlu olduğunu, en temel hizmette büyükşehir belediyesinin yine sınıfta kaldığını bildirdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, İZSU'nun yine bir hezimete imza attığını, İzmir'in dörtte bir nüfusunun yaşadığı Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de yaşayan vatandaşların 3 gün susuz bıraktığını aktardı.





Bu yükü ne İzmir'in ne de İzmir halkının kaldırabileceğini belirten Sürekli, "Salon etkinliklerinde şov yapan, konuştuğun da süslü sözlerle yeri göğü inleten İzmir Büyükşehir Belediyesi yakında İzmir'de hayat damarı bırakmayacak. İzmirlinin isyanı giderek büyüyor ve ne yazık ki eleştirilere kör, sağır ve dilsizler. Yıllardır mağdur edebiyatı yapıp okunu bize çeviren CHP'li yerel idare, sorumlusu olduğu, en temel hizmette yine sınıfta kaldı. Sözün fazlasını İzmirli hemşerilerimize bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent insanının yine mağdur olduğunu işaret eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk ayı vatandaşın eline tutuşturacakları zamlı su faturaları bir yandan, üç ilçenin susuzluğu bir yandan, yağmurla gelen sel baskını, su basmaları rezaleti diğer yandan. Altyapı kan ağlıyor. CHP'li zihniyet İzmir'e suyu ve su dağıtımını lüks görüyor olmalı. Bakım, onarım gibi iş süreçleri hak getire, vatandaştan özür dilemek zaten hiç harçları olmadı. İzmir'i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor. Bilmezliklerini birbirlerinin yüzüne vurur hale geldiler. Vatandaşın haberi yok. Tatmin eden bir açıklama yok. Tedbir zaten yok. Koskoca bir büyükşehir belediyesi ve en büyük bütçelerden birine sahip İZSU idaresi böyle hayatı ve temel bir meselenin altından kalkamayacaksa ne iş yapar?"