Fahrettin Altun’dan Cemal Kaşıkçı tepkisi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi mahkemesinin verdiği karara sert tepki gösterdi. Altun, "Suudi mahkemesi, cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul'a gönderen, Kaşıkçı'nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi mahkemesinin verdiği karara sert tepki gösterdi. Altun, "Suudi mahkemesi, cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul'a gönderen, Kaşıkçı'nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi" dedi. TÜM MANŞETLER