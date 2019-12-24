Bugünkü
Takvim

Fahrettin Altun’dan Cemal Kaşıkçı tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi mahkemesinin verdiği karara sert tepki gösterdi. Altun, "Suudi mahkemesi, cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul'a gönderen, Kaşıkçı'nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi" dedi.

Altun’dan sert tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi mahkemesinin verdiği karara sert tepki gösterdi. Altun, "Suudi mahkemesi, cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul'a gönderen, Kaşıkçı'nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFahrettin Altun’dan Cemal Kaşıkçı tepkisi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri