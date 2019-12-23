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  • 24.12.2019 05:22
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 05:22

ile arasında imzalanan mutabakat muhtırası 'de

ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" tarafından imzalanarak 'de yayımlandı.

Libya mutabakatı muhtırası Resmi Gazete'de

Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Mutabakat Muhtırası'nı da onayladı.

Muhtıra, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Türkiye 'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına eğitim ve malzeme desteği verebilecek.

Talep edilmesi halinde ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulabilecek.

Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek.

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