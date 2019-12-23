Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Mutabakat Muhtırası'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onayladı.

Muhtıra, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Türkiye Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına eğitim ve malzeme desteği verebilecek.

Talep edilmesi halinde ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulabilecek.

Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek.