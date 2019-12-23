THE Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, Doğu Akdeniz'deki enerji gerilimini TAKVİM'e değerlendirdi.
Akdeniz'deki krizin sebebi nedir?
Bundan 10 yıl öncesine kadar Doğu Akdeniz'de böylesine bir gerginlik yoktu. Her şey dünyanın bu havzasında doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi ile su üstüne çıktı.
Bu gerilim savaşa yol açar mı?
Dilerim yol açmaz. Doğu Akdeniz satranç tahtası gibi kalabalık. Aklınıza kim gelirse var. İngiliz Agratur ve Dikelya Egemen Üsleri Kıbrıs'ta hukuki statüye sahip. Bu üsler, Amerikalılar'a da hizmet veriyor. Fransa da Evangelos Florakis Deniz Üssü'nü kullanıyor.
Ankara'nın adımları doğru mu?
Herkesin hesaba katması gereken, ancak sıklıkla gözardı edilen bir gerçek var: Türkiye, Doğu Akdeniz'in en büyük ekonomik, siyasi ve askeri gücü. En uzun Doğu Akdeniz sahili olan ülkesi de aynı zamanda. Türkiye'yi, haklı ya da haksız olsun, hesaba katmadan, denklemde göstermeden, onunla müzakere etmeden hiçbir sorun kalıcı şekilde çözülemez. Şuna kuvvetle inanıyorum: Türkiye, eğer akılcı bir "kazan-kazan" yumuşak güç dış politikası izler, İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve Libya arasındaki çelişkileri, menfaat çatışmalarını, ihtilafları ustaca kullanabilirse kendisine karşı oluşan "Doğu Akdeniz ittifakı"nı bölme imkanı hâlâ var.
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türkiye ile uluslararası toplum tarafından tanınan ve meşru kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki 'deniz yetki alanlarını' belirleyen mutabakat muhtırası gerçekten de önemli bir "oyun değiştirici milat" olarak görülebilir. Türkiye'nin Marmaris- Fethiye-Kaş kıyı hattı ile Libya'nın Derne- Tobruk ve Bordiya kıyı hattı bu muhtıra sayesinde komşu oldu. Doğu Akdeniz'de hak arama ve güçler dengesi mücadelesinin hem hukuki hem askeri ve jeopolitik düzlemde daha uzun yıllar devam edeceğini unutmayalım. Bu uzun soluklu mücadeleye çok iyi hazırlanmalıyız.
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?
Akdeniz'deki krizin sebebi nedir?
Bundan 10 yıl öncesine kadar Doğu Akdeniz'de böylesine bir gerginlik yoktu. Her şey dünyanın bu havzasında doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi ile su üstüne çıktı.
Bu gerilim savaşa yol açar mı?
Dilerim yol açmaz. Doğu Akdeniz satranç tahtası gibi kalabalık. Aklınıza kim gelirse var. İngiliz Agratur ve Dikelya Egemen Üsleri Kıbrıs'ta hukuki statüye sahip. Bu üsler, Amerikalılar'a da hizmet veriyor. Fransa da Evangelos Florakis Deniz Üssü'nü kullanıyor.
Ankara'nın adımları doğru mu?
Herkesin hesaba katması gereken, ancak sıklıkla gözardı edilen bir gerçek var: Türkiye, Doğu Akdeniz'in en büyük ekonomik, siyasi ve askeri gücü. En uzun Doğu Akdeniz sahili olan ülkesi de aynı zamanda. Türkiye'yi, haklı ya da haksız olsun, hesaba katmadan, denklemde göstermeden, onunla müzakere etmeden hiçbir sorun kalıcı şekilde çözülemez. Şuna kuvvetle inanıyorum: Türkiye, eğer akılcı bir "kazan-kazan" yumuşak güç dış politikası izler, İsrail, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve Libya arasındaki çelişkileri, menfaat çatışmalarını, ihtilafları ustaca kullanabilirse kendisine karşı oluşan "Doğu Akdeniz ittifakı"nı bölme imkanı hâlâ var.
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türkiye ile uluslararası toplum tarafından tanınan ve meşru kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki 'deniz yetki alanlarını' belirleyen mutabakat muhtırası gerçekten de önemli bir "oyun değiştirici milat" olarak görülebilir. Türkiye'nin Marmaris- Fethiye-Kaş kıyı hattı ile Libya'nın Derne- Tobruk ve Bordiya kıyı hattı bu muhtıra sayesinde komşu oldu. Doğu Akdeniz'de hak arama ve güçler dengesi mücadelesinin hem hukuki hem askeri ve jeopolitik düzlemde daha uzun yıllar devam edeceğini unutmayalım. Bu uzun soluklu mücadeleye çok iyi hazırlanmalıyız.
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?
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