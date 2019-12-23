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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 10:40

ilk kez toplanacak

ilk defa Başkan RecepTayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kurula, Başkanı’nın yanı sıra , , İstihbarat Başkanı, Genelkurmay ile kuvvet komutanlıklarının istihbarat başkanları, MASAK Başkanı, ile Erdoğan’ın davet edeceği isimler katılacak.

MİKK ilk kez toplanacak

() döneminde çıkarılan 694 sayılı ile 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı bünyesine geçirilen () başkanlığında ilk toplantısını bu hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Milliyet'in haberine göre, kurul yapılan düzenlemeye kadar Başkanı başkanlığında toplanıyordu.

KOORDİNE GÖREVİ
Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak MİKK'nin sekretaryasını ve gündemini MİT yürütüyor. Kurula, MİT Başkanı'nın yanı sıra , , İstihbarat Başkanı, Genelkurmay ile kuvvet komutanlıklarının istihbarat başkanları, MASAK Başkanı, ile Erdoğan'ın davet edeceği isimler katılacak. Kurulun, "Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarata ilişkin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek" görevleri bulunuyor. Toplantıda MİT'in yapılanması, kamuda istihbari çalışmalar, ile mücadelede, , gibi terör örgütleriyle mücadele operasyonları, siber güvenlik gibi birçok konu ele alınacak.

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