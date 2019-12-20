‘Kıran-8' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu



Bitlis'te iki gün önce başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' Operasyonunda 69 odalı, 24 ayrı girişi bulunan sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda gıda ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.