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  • 20.12.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

‘Kıran-8' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

Bölücü hain terör örgütü PKK’ya yönelik ve Siirt kırsalında gerçekleştirilen Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında 69 odalı sığınak bulunurken, 9 adet el yapımı patlayıcı ve birçok yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Bitlis'te iki gün önce başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' Operasyonunda 69 odalı, 24 ayrı girişi bulunan sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda gıda ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

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