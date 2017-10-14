CHP’ye ByLock’tan FETÖ sufleleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock yazışmaları çözülmeye devam ediyor. FETÖ'cülerin kendi aralarında yaptıkları yazışmalar, CHP ile FETÖ'nün işbirliğini gözler önüne serdi. aHaber'de Zeynep Bayramoğlu'nun sunduğu Kadraj programına katılan avukat Mustafa Doğan İnal, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in Onursal Genel Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) iki yöneticisi arasındaki ByLock yazışmalarını açıkladı.



FETO'NUN ADAMLARI

GYV Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile GYV Sekreteri Salih Yaylacı'nın yazışmalarında, FETÖ'nün dershane sürecinden bugüne dek CHP ile yaptığı işbirliği göze çarpıyor. FETÖ'nün üst düzey yöneticisi olan ve Pensilvanya'da Gülen'in yanında kalan Salih Yaylacı ile Ekrem Tufan Aytav'ın yazışmaları, CHP'nin FETÖ'den talimat alarak siyaset yaptığını gösteriyor. Yaylalı ile Aytav arasında farklı tarihlerde gerçekleşen ByLock yazışmalarından bazıları şöyle:



CHP dershane için Danıştay'a başvuru yapamıyor. Çünkü siyasi partilerin idari yargı ve Danıştay'a başvurmaları mümkün değilmiş.

Ahmet abi (Ahmet Kırmış) yeni çıkan yönetmelikle ilgili CHP 'başvursun' demişlerdi. Hatta bana bir avukat dilekçesi bile geldi ama bu sebeple olmuyor ama başka bir konu var. CHP'ye 'başvursun' diye gönderdikleri itiraz dilekçesini inceleyen CHP'de hukukçular o dilekçenin çok zayıf olduğunu da ifade ettiler.

Ama CHP de gündeme getirme ve gündemde tutma devam edecek. Ülkenin şu karmaşasında ne kadar olur ve ne ifade ederse artık... (FETÖ'nün firari sanığı Ahmet Kırmış, FEM Dershaneleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Sonraki dönemde örgütün Türkiye Eğitim Sorumlusu Koordinatörü olan Kırmış, halen Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in yanında kalıyor.)



ÖZEL'DE SOMA NOTLARI VAR

Manisa CHP vekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl?

Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var

Ayrıca Mahmut Tanal (CHP'li vekil) bazen çok itici oluyor. Başka doğru düzgün isimler de 'topa girmeli' dedim...



AYM İÇİN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM

FETÖ şüphelisi Salih Yaylacı ve Ekrem Tufan Aytav arasındaki bir görüşmede CHP'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üzerinde baskı yapması yönünde telkinler konuşuluyor:

AYM'de görülen kayyum konusunda tanıdık var mı diye Ali Fuat sordu bana. Bir şeyler yapabilirim ama aradaki adamlardan kurtulmak lazım.

Aynı konuyla ilgili ayrıca Kılıçdaroğlu ile de görüştüm. AYM'ye onlar da bu konuda baskı yapacaklar.

Metin Feyzioğlu AYM üzerinde de ciddi baskı oluşturur.



KEMAL BEY'E 'HAYIRLI OLSUN'A GİDECEĞİM

ByLock yazışmasındaki bir başka konu CHP'nin dizaynı ile ilgili:



Bir hafta, 10 gün içinde Kemal Bey'e (Kılıçdaroğlu) 'hayırlı olsun'a gideceğim. Convention (kongre) ile ilgili bir şey varsa söyleyeyim. Selin Sayek Böke (CHP İzmir vekili) ve bir erkek olabilir. İki kişi yeter mi?

Selam, Dengir beyi sorayım.

Bizim elemanla konuştum. Siz davetiyeyi genel merkezde Kemal Bey'in özel kalemi Tuncay Bey'e (Tuncay Ceylan) ulaştırın ve bana haber verin.



YAYLACI VE AYTAV KİMDİR?

Salih Yaylacı, FETÖ/ PDY'nin ABD yapılanmasında yer alan üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Zaman gazetesinin mütevelli heyetinde yer aldı. İpek Üniversitesi'nde mütevelli heyeti üyesiydi. Yaylacı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ yapılanması ile ilgisi olduğu tespit edilen eski danışmanı Rasim Bölücek ile de bağlantısı ortaya konuldu. Erkam Tufan Aytav ise GYV'nin başkan yardımcısı. FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan Aytav'ın mal varlıklarına el konulması talep edildi.







Kenan Kıran-Sabah