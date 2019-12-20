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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 00:26

2020 Yılı Bütçesi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberine göre 2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi. Hükümetin 2020 bütçe teklifi ve 'nin oyları ile geçti. 488 milletvekilinin katıldığı oylamada 329 kabul, 159 ret oyu çıktı.

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