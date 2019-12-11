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  • 11.12.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 21:59

'den ABD'ye F-35 resti! "Başka arayışlarda olacağız"

, Genel Kurulunda 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor. Akar, "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den ABD'ye F-35 resti!
, Genel Kurulunda 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor.

Akar'ın açıklamalarından satır başları;

S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için doğal olarak başka arayışlara girmek zorunda kalacağız.

FETÖ temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimiz, milletimizle bütünleşerek, bugün her zamankinden daha etkin, caydırıcı ve saygın bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Amacımız bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına izin vermemektir.

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