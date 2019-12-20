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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 01:39

Başkan Erdoğan'dan 'Bütçe' açıklaması: Hayırlı uğurlu olsun

2020 Bütçesi 'de kabul edildi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'Bütçe' açıklaması

2020 Bütçesi 'de kabul edildi. Başkan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm Bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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