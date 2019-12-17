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  • 17.12.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 18:12

Son dakika: 'dan '' açıklaması! Samsung pazarından çekiliyor mu?

Son dakika haberine göre merkezli 'ın 'de faaliyet gösteren şirketlerin kendi programlarını kullanabilmeleri için yeni lisans verilmeyeceği uyarısı sonrası 'un 2020 itibari ile Türkiye pazarına yeni modellerini getirmeyeceği iddia edilmişti. Bu iddia ile ilgili merkezli şirketten resmi açıklama geldi.

Samsung'dan 'Google' açıklaması!

'ın 'de hizmet veren firmaların kendi programlarını kullanması için lisans vermeyeceği uyarısı sonrası 'un yeni yıldan itibaren ülkemize yeni akıllı telefon modellerini getirmeyeceği iddia edilmişti.

TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ
Söz konu iddia ile ile Güney Kore merkezli teknoloji firması Google'ın Türkiye ofisinden açıklama geldi. Samsung Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

REKABET KURUMU GOOGLE'A CEZA KESMİŞTİ
haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 'li teknoloji devi Google'a 93 milyon lira ceza kesmiş, bu ceza sonrası Google, durumun düzeltilmemesi durumunda kendi programlarını kullanabilmeleri için Türkiye'deki firmalara yeni lisans verilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

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