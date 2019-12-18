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Rekabet Kurumu'dan Google’a rest

Rekabet Kurumu'nun Google'a kestiği cezanın ardından, şirket Türkiye'de satılan Android sistemli telefonlara lisans vermeyeceğini açıkladı. Kurum da şu açıklamayı yaptı; "AB ve Rusya da Google'ın rekabeti ihlal ettiğini, uygulamalarını sona erdirmesini istemiş, firma da taleplerin gereğini yerine getirmişti. Google'ın, kararlarımızı eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir."

Rekabet’ten Google’a rest
Rekabet Kurumu'nun Google'a kestiği cezanın ardından, şirket Türkiye'de satılan Android sistemli telefonlara lisans vermeyeceğini açıkladı. Kurum da şu açıklamayı yaptı; "AB ve Rusya da Google'ın rekabeti ihlal ettiğini, uygulamalarını sona erdirmesini istemiş, firma da taleplerin gereğini yerine getirmişti. Google'ın, kararlarımızı eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir."

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