Rekabet Kurumu'dan Google’a rest

Rekabet Kurumu'nun Google'a kestiği cezanın ardından, şirket Türkiye'de satılan Android sistemli telefonlara lisans vermeyeceğini açıkladı. Kurum da şu açıklamayı yaptı; "AB ve Rusya da Google'ın rekabeti ihlal ettiğini, uygulamalarını sona erdirmesini istemiş, firma da taleplerin gereğini yerine getirmişti. Google'ın, kararlarımızı eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir."
- Ekonomi
- 18.12.2019
- Gazete
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