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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:15

Polis memuru 'in ölümüne sebep olmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!

’de etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrolden çıkaran görev yapan polis memuru ’e çarparak ölümüne neden olan tutuksuz sanık Sedat A.’nın yargılanmasına devam ediliyor. dan sonra kanında uyuşturucu madde çıkmasına rağmen kullanmadığını iddia eden sanık için, Kurumu’nun hazırladığı raporda Sedat A.'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanıldığı ve aracı normal bir şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı bildirildi.

Polis memuru Buket Keleş'in öümünde kahreden detay!

Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında, geçen yıl 19 Kasım günü meydana gelen da, Torbalı yönüne giden Sedat A. yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru 'e çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Gözaltına alınan Sedat A.'nın kan ve idrar tahlillerinden hap ve esrar kullandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Sedat A. avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz sanık Sedat A., hakkında 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen davanın son duruşmasına sanık Sedat A. katılmazken, Keleş ailesini ise avukatları temsil etti. Geçen duruşmada hakimin, soruşturma aşamasındaki ifadesinde madde kullanmadığını iddia eden ancak kan ve idrar tahlilinde uyuşturucu rastlanan sanığın kaza anında uyuşturucunun etkisinde olup olmadığı ve uyuşturucuyu ne zaman kullandığının belirlenmesi için Kurumu Başkanlığı'ndan istediği rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, kaza sırasında Sedat A.'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanıldığı ve bu sebeple de sanığın aracı normal bir şekilde sevk idaresinin mümkün olmadığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, olayda tarafların kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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