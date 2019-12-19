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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:11

yandaşı tetikçi basının ifşası: Gerçek, algıya kurban ediliyor

Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında 'nin algı operasyonlarını ve tetikçi medyanın buna nasıl çanak tuttuğunu kaleme aldı. Yalçın, "Ortaya bir iddia atılıyor. Sonra bu iddia diğer bilinen hikayelerle birleştirilerek sloganlaştırılıyor. Günlerce o iddiayı konuşuyoruz. Gerçek algıya yeniliyor. Ve bunun tetikçiliğini de CHP'ye yakın medya yapıyor." dedi.

CHP yandaşı tetikçi basının ifşası

İşte Hasan Basri Yalçın'ın o ifadeleri:

Siyasetin kendine has bir akışı vardır. Özellikle bizim ülkemiz gibi siyasi gerilimlere sık rastlanan ülkeler de sertleşmiş ve kutuplaşmış olması da anlaşılabilir. Ancak son dönemlerde iş zıvanadan çıktı. Muhalefet yapma biçimi yeni bir döneme girdi.
Çok anlamlı olması veya doğru olması gerekmiyor.
Ortaya bir iddia atılıyor. Sonra bu iddia diğer bilinen hikayelerle birleştirilerek sloganlaştırılıyor.
Günlerce o iddiayı konuşuyoruz.



Konuştukça içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Doğru ile yanlış, gerçek ile senaryo iç içe geçiyor. Düzeltmek neredeyse imkânsız.
Bir de hükümetinin 17 yıllık bir sürece yayılması nedeniyle birikmiş tonlarca hikâye olduğundan artık eleştirilerin neredeyse tamamı slogan haline geldi. Otoriterlik kavramı bunlardan biri.
Yolsuzluk suçlamaları böyle. AK Parti'ye dair kibir ithamları böyle. Bir partinin binlerce üyesi olur. Hatta AK Parti'nin milyonlarca üyesi vardır. Ve bunlardan herhangi birinin çeşitli hatalar yapması hiç şaşırtıcı değildir. Bilmem ne belediyesindeki bilmem ne daire başkanı bir halt etmiş olabilir. Ancak biz günlerce bu meseleyi konuşur hale geliyoruz. Sonra da çok bilindik diğer ezberler devreye sokuluyor.
Gerçek algıya yeniliyor.

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