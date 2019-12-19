Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.12.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:42

'de ele geçirildi! Balina kusmuğunun değeri dudak uçuklattı!

’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kozmetik ve parfüm ürünlerinde etken madde olduğu bilinen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 570 bin TL olan balina kusmuğu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ambergris isimli maddeyi satmaya çalışan 2 kişinin olduğu istihbaratını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde takibe alınan bir aracı durdurdu.



Otomobilde bulunan 2 şüpheli üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 5 parça halinde toplamda 44 kilo 320 gram balina kusmuğu ele geçirildi.

ANALİZ EDİLDİ
Ele geçirilen malzemeler üzerinde Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunda literatür verileri ile elde edilen analiz sonuçlarının 'uyumlu olduğu' ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 TL olduğu tespit edildi.



Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme, Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMersin'de ele geçirildi! Balina kusmuğunun değeri dudak uçuklattı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri