Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarının sürdüğü belirtildi.
Bebek katili teröristlerin Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf'ta bombalı araçla saldırı düzenlediği, saldırıda 3'ü çocuk 5 masum sivilin daha katledildiği bildirildi.
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