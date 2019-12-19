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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:50

Son dakika: 'ta bombalı saldırı: 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti

Son dakika... MSB: Rasulayn'ın güneybatısındaki 'ta, /'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

Tel Halaf'ta bombalı saldırı

Terör örgütü /'nin Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Bebek katili teröristlerin Rasulayn'ın güney batısındaki 'ta bombalı araçla saldırı düzenlediği, saldırıda 3'ü çocuk 5 masum sivilin daha katledildiği bildirildi.


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