Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.12.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 11:23

davasında flaş gelişme! tahliye edildi!

'da 1.5 yıl önce kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan davasında tutuklu bulunan , 'mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama' dikkate alınarak 17 ay sonra tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu sanık amca kaldı.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriLeyla Aydemir davasında flaş gelişme! Mehmet Ali Aydemir tahliye edildi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri