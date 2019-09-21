Cinayete kurban giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir için Türkiye şikayetçi ailesi değil

Ağrılı Leyla Aydemir, korkunç bir cinayete kurban gitti. Aile şikayetçi olmayınca hakim, babayı vicdanlara mahkum etti: Çok ciddiyetsiz bir adamsın.
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Şükran-Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, Ağrı Bezirhane köyünde kayboldu. Leyla'nın cansız bedeni, 18 gün sonra bulundu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hazırlanan iddianame, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir, Yusuf Aydemir ile köylülerden 5 kişi hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi.
Ancak skandal dava öncesi yaşandı. Leyla Aydemir'in anne ve babası Şükran Aydemir ile Nihat Aydemir, şikayetini geri aldı. Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, sırıtıyorsun" dedi.
Mehmet Ali Aydemir
YAZIKLAR OLSUN
Şükran-Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, Ağrı Bezirhane köyünde kayboldu. Leyla'nın cansız bedeni, 18 gün sonra bulundu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hazırlanan iddianame, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir, Yusuf Aydemir ile köylülerden 5 kişi hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istendi.
Ancak skandal dava öncesi yaşandı. Leyla Aydemir'in anne ve babası Şükran Aydemir ile Nihat Aydemir, şikayetini geri aldı. Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, sırıtıyorsun" dedi.
Mehmet Ali Aydemir
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