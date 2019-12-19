CHP'deki bitmeyen FETÖ aşkı

Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, CHP-FETÖ ilişkisini bugün köşesine taşıdı. FETÖ ile CHP arasındaki bağlantının CHP'deki "kaset kumpası"nın öncesine dayandığını söyleyen Övür, FETÖ'cü çıkan Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarını da yazdı. FETÖ nedeniyle tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un bağlantılarını da yazan Övür, CHP kulislerinde bazı iddiaların da dolaştığını söyledi.

İşte Mahmut Övür'ün "CHP'nin FETÖ aşkı bitmez" başlıklı yazısı

CHP yönetiminin FETÖ'yle ilişkisi bitmek bilmiyor. Bu ilişkinin geçmişi bir hayli gerilere, hatta kaset operasyonu öncesine kadar uzanıyor.

Ama en açık şekliyle 17-25 Aralık yargı darbesi öncesi ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde FETÖ'nün önemli isimleriyle buluşmasında ve o darbeyi sahiplenmesinde gördük.



*Kemal Kılıçdaroğlu ve Fatih Gürsul



Arkasından gelen yerel ve genel seçimlerde bir ittifak yapıldığını da bizzat CHP'li vekiller açıkladı. Uşak örneğinde olduğu gibi FETÖ'ye yakın isimler milletvekili adayı bile yapıldı. Ama daha aleni olanı bizzat Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Fatih Gürsul'un "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasıydı.





*Kemal Kılıçdaroğlu ve İbrahim Burak Oğuz



Şimdi CHP'nin yerel ayağında da benzer bir ilişki iddiası var. Bu iddia nedeniyle İzmir'in CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Başkan Oğuz, FETÖ ile iltisaklı olduğu için "kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olmak, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla iletişim kurmak"la suçlanıyor.

Bu suçlamaları, hem Belediye Başkanı Oğuz, hem de CHP'nin yetkili isimleri toptan reddetti. Yargı sürecinin nasıl seyredeceğini göreceğiz ama İzmir CHP kulislerinde işin arka planında birçok siyasi ismin de karıştığı bambaşka bir boşanma davasından söz ediliyor. Sadece İzmir değil, CHP bile karışabilir.





Aksünger ABD'de hangi FETÖ'cü ile görüştü?

Bu arada söz İzmir'den açılmışken, İzmir'in en aktif siyasi aktörlerinden Erdal Aksünger'le ilgili çok konuşulan bir soruyu da buradan soralım. Başta Aksünger olmak üzere bir ara CHP'liler ABD'nin yürüttüğü Halkbank operasyonundan çok umutlanmışlardı. Oradan alacakları sonuçlarla iç siyaseti şekillendireceklerini umdular. İstediklerini elde edemediler ama her zeminde de olayı kullandılar. İşte bu iş için bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger görevlendirilmiş ve Halkbank davasını izlemek için ABD'ye gitmişti.

Şimdi soruyu soralım; Aksünger, ABD'deyken hiç kaçak FETÖ'cülerle görüştü mü?