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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 07:32

Son dakika: ? Trump azledildi mi? Trump için verilen azil kararı nedir?

Son dakika haberi... Donal Trump'ın azil süreci tamamlandı. ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi. Peki, ? Trump için verilen azil kararı nedir?

Trump görevden alındı mı?

Trump görevden alındı mı? ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. Azil kararının açıklanmasının ardından 'Trump görevden alınacak mı' gibi sorular gündeme geldi. Peki, Trump görevden alındı mı? Trump için verilen azil kararı nedir? İşte cevaplar...

TRUMP GÖREVDEN ALINDI MI?

ABD Temsilciler Meclisi, oylama sonucunda ABD Başkanı Donald Trump'ın azline karar verdi. ABD Kongresi'nin iki bileşeninden biri olan Temsilciler Meclisi'nin azil kararı almasından sonra konu ABD Senatosu'na taşınacak. Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu'nda azledilmesi için 20 Cumhuriyetçi senatörün saf değiştirmesi gerekirken, bu senaryo gerçekçi gözükmüyor.

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