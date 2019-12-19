Van'da teröristlere ait roketatar bulundu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi'nin Körüklü Deresi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kıran-Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Sinan Babacan ismi verilen operasyon sırasında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 roketatar mühimmatı bulundu.
Mühimmatlar, uzman ekiplerce bulunduğu yerde imha edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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