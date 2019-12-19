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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 08:59

'da teröristlere ait roketatar bulundu!

'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 roketatar mühimmatı ele geçirilerek, imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Van'da teröristlere ait roketatar bulundu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi'nin Körüklü Deresi kırsalında, terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenledi. Kıran-Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Sinan Babacan ismi verilen operasyon sırasında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 roketatar mühimmatı bulundu.

Mühimmatlar, uzman ekiplerce bulunduğu yerde imha edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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