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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 07:00

'den son dakika hava durumu uyarısı! O bölgelerde buzlanma ve don olayına dikkat

raporunu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Peki, yurt genelinde nasıl olacak? İşte 19 Aralık uyarıları...

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 19 Aralık Meteoroloji il il hava durumu raporu...

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.

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