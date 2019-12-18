Necip Hablemitoğlu dosyası açıldı Nuri Gökhan Bozkır kaçtı!

Tarihler 18 Aralık 2002'yi gösterdiğinde Ankara'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi. FETÖ terör örgütü ve elebaşı Fetullah Gülen ile Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Necip Hablemitoğlu suikaste kurban gitti.
Korkunç cinayetin 17. yıl dönümünde ise faillerden Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da enselendi. Bozkır'ın, 2015'te Hablemitoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla apar topar yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Bozkır'ın saldırı günü şüphelilerden biriyle görüştüğü tespit edildi.
Necip Hablemitoğlu
YÜKSEL TEMEL
Korkunç cinayetin 17. yıl dönümünde ise faillerden Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da enselendi. Bozkır'ın, 2015'te Hablemitoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla apar topar yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Bozkır'ın saldırı günü şüphelilerden biriyle görüştüğü tespit edildi.
Necip Hablemitoğlu
YÜKSEL TEMEL
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