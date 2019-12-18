Necip Hablemitoğlu dosyası açıldı Nuri Gökhan Bozkır kaçtı!

'yi gösterdiğinde Ankara'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi. FETÖ terör örgütü ve elebaşı Fetullah Gülen ile Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayansuikaste kurban gitti.Korkunç cinayetin 17. yıl dönümünde ise faillerden Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da enselendi. Bozkır'ın, 2015'te Hablemitoğlu dosyasının yeniden açılmasıyla apar topar yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Türkiye'ye iade edilmesi beklenen Bozkır'ın saldırı günü şüphelilerden biriyle görüştüğü tespit edildi.Necip Hablemitoğlu