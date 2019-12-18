Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Erdoğan, "İslam coğrafyasının geleceğini 5 ülkenin ağzına bırakan sistem artık miadını doldurmuştur." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Dünya sisteminin adalet ve hakkaniyet eksenli bir yapılanmaya fakat yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söylüyoruz.

İslam coğrafyasının geleceğini 5 ülkenin ağzına bırakan sistem artık miadını doldurmuştur.

Ülkemizi terörle, sokak olaylarıyla dize getirmeye çalıştılar. FETÖ'cü taşeronlarla bizi engellemek istediler. Ülkemizi terör koridoru ile kuşatmak istediler.

Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle "Dünya 5'ten büyüktür" diyoruz. Terörü meşrulaştırma çabalarına inat hiçbir ayrım yapmadan terörle mücadeleye devam ediyoruz.

35 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Dünya genelinde yaşanan savaşlarda ölenlerin yüzde 94'ünü Müslümanlar oluşturuyor.