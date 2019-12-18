Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için mevsimlik işçi olmuş Antalya'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Bekir A. (35) tarafından kaçırılan 2 çocuğunu, Suriyeli ailenin yanında bulan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin(JASAT), çocukarın yerini tespit edebilmek için mevsimlik işçi olarak babanın yanında işe girdiği ortaya çıktı.

Denizli'de yaşayan Rus Ekatarina Efimova ve Bekir A. geçen yıl boşanma kararı aldı. Genç kadın, kızları Irmak Liona (5) ve Edgar (4) ile Antalya'ya taşındı. Ancak baba çocukları kaçırdı. Kadın da polisi aradı.







İhbar üzerine polisler, mevsimlik işçi olarak babanın yanında işe başladı. Çocukların Suriyeli bir ailede kaldığını öğrenen ekipler, önceki gün operasyon düğmesine bastı. Minikleri kurtarıp annelerine ulaştırdı. yaşayan Rusgeçenyıl boşanma kararıaldı. Genç kadın,kızlarıveileAntalya'ya taşındı.Ancak baba çocuklarıkaçırdı. Kadın da polisiaradı.İhbar üzerineÇocukların Suriyelibir ailede kaldığınıöğrenen ekipler,önceki gün operasyondüğmesine bastı.Minikleri kurtarıpannelerine ulaştırdı. TÜM MANŞETLER