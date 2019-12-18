Jandarma, Rus annenin aradığı çocuklarını bulmak için mevsimlik işçi olmuş

Denizli'de yaşayan Rus Ekatarina Efimova ve Bekir A. geçen yıl boşanma kararı aldı. Genç kadın, kızları Irmak Liona (5) ve Edgar (4) ile Antalya'ya taşındı. Ancak baba çocukları kaçırdı. Kadın da polisi aradı.
İhbar üzerine polisler, mevsimlik işçi olarak babanın yanında işe başladı. Çocukların Suriyeli bir ailede kaldığını öğrenen ekipler, önceki gün operasyon düğmesine bastı. Minikleri kurtarıp annelerine ulaştırdı.
İhbar üzerine polisler, mevsimlik işçi olarak babanın yanında işe başladı. Çocukların Suriyeli bir ailede kaldığını öğrenen ekipler, önceki gün operasyon düğmesine bastı. Minikleri kurtarıp annelerine ulaştırdı.
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