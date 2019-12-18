Avustralya polisi, 39 yıl önce Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in şehit edilmesine ilişkin dosyanın yeniden açıldığını belirtti. Sydney'de Ermeni teröristlerce 1980'de öldürülen Türk diplomatların katiline götürecek bilgiye 1 milyon dolar ödül verileceği öğrenildi. Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, "Bugün 39 yıl oldu, artık gerçeğin açığa çıkmasının vakti geldi" dedi.
Şarık Arıyak - Engin Sever
Mark Walton
Şarık Arıyak - Engin Sever
Mark Walton
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