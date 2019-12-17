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  • 17.12.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 12:17

Kemal muhalefet yapacağım derken kendisini yalanladı!

Genel Başkanı Kemal ’nun bir dediğinin diğeri ile uyuşmadığı bir kez daha kanıtlandı. ’nin yaptırım tehditleri hakkında yaptığı açıklamada “Süreç gelişmezse ’i de ’i de kapatırsınız” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın aynı sözü söylemesinin ardından “Restleşme sorunları çözmez” ifadelerini kullandı.

Milli politikalarda muhalefet olacağım diye her defasında rezil olan Genel Başkanı Kemal , rezilliğine bir rezillik daha ekledi.

ESKİ SÖZLERİNİ ÇABUK UNUTTU
'nin yaptırım tehdidine karşı Başkan Erdoğan'ın daha sert tepki vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "ABD istediğimiz süreci geliştirmezse 'i, 'i kapatırsınız" demişti.

Kılıçdaroğlu bu sefer de Başkan Erdoğan'ın ABD senatosunda kabul edilen skandal Ermeni Soykırımı tasarısına tepki olarak "Ülkemizde gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ediyorlar, karar siyasidir. Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır. Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" ifadelerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, karşılıklı restleşme ile sorunların çözülemeyeceğini söylerek "Restleşme yerine sorunları nasıl çözeriz, sorunları nasıl aşarız bağlamında açıklamalar ve görüşmeler yapılmalı. Türkiye'nin her sıkıştığında bu tehditleri kullanması, elindeki kartları bu kadar açık etmesi, muhataplarını bu tehditleri bertaraf edecek adımlar atmaya zorlayacaktır. Nitekim ABD, bölgede İncirlik Üssü'ne alternatif olabilecek birçok üs kurmuştur. Her fırsatta bu üslubu kullanmak Türkiye'nin çıkarlarına aykırıdır. Bunun yerine, müzakere kanallarını açık tutarak diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir" dedi.

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