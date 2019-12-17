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Güzellik uğruna alt dudağını kaybetti!

'333' demek istedi. Dudağına göbek yağı enjekte ettirdi. Ancak hayali gerçekleşmedi. Dokularında çürüme meydana geldi. Alt dudağını kaybetti.


, 7 bin 500 TL ödedi. operasyon geçirdi. Dokularında çürüme meydana geldi. Alt dudağını kaybetti. Yüzü gözü şişti. Doktor "Çorba iç geçer" deyince şoka girdi: 2 yıl garantiliydi, halime bakın!




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