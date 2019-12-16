Daha güzel olmak uğruna estetik yaptırdı! Dudağı düştü!
Antalya'da daha güzel olabilmek uğruna yüzüne estetik yaptıran 41 yaşındaki Songül Uzunoğlu, 4 operasyon sonrasında tanınmaz hale geldi. Alt dudağını kaybeden Uzunoğlu, doktorlarının hatalı uygulama yaptığını söyleyerek Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduğunu söyledi.
Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen Şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve Mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.
DOLGU YOK OLDU
Mart ayında Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, Nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu oldu. Kadının yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan ameliyatı yapan doktorları, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" diye telkinde bulundu.
ÜÇÜNCÜ OPERASYON YAPILDI
Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na Nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen Mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.
4 AYDA 4 DOLGU
Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan uygulama kısa süre sonra eridi. Estetik merkezine giden Songül Uzunoğlu, 3 ayda 3 operasyon olduğunu, 2 yıl garanti verilmesine rağmen dolguların tutmadığını söyledi.
Yapılan işlemlerle ilgili rapor, yaptığı ödemeler için de fatura ya da fiş verilmediğini hatırlatan Uzunoğlu, "Size ödediğim parayı kolay kazanmıyorum. İşlem yaptınız, 2 yıl garanti verdiniz, hala bir sonuç alamadım" diyerek tepki gösterdi.
18 KASIM'DA 4'ÜNCÜ OPERASYON
Bunun üzerine doktorları 'Tekrar planlayalım, 18 Kasım'da telafi edelim, bunun için de 750 lira ödeyeceksiniz' dedi. 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yüzüne 4'üncü kez, alt dudağına 2'nci kez uygulandı. Son operasyondan sonra uyandığında çene altında morluklar olduğunu gören Uzunoğlu, nedenini sorduğunda anestezinin etkisinden kaynaklandığı ve geçeceği söylendi.
Songül Uzunoğlu, operasyonu yapan Dr. E.D.'nin kendisine "Yaşadığın ağrılar normal. Başın da anesteziden ağrıyor, çorba iç geçer" dediğini de öne sürdü.