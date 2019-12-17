AK Parti Erzurum milletvekili ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişiminde yaşadıklarını TAKVİM'e anlattı:
Savcı Zekeriya Öz, polise baskı yapmaya çalışıyordu. Emniyet'e geldiği söylendi. 'Nerede bu adam' diye sordum. Meğer hepsi FETÖ'cüymüş. Adamı (Zekeriya Öz) gidip dövmek, pataklamak istiyordum. Onun yanına gidene kadar FETÖ'cüler haber vermiş, arabasına binip kaçtığını söylediler.
FETÖ'cüler Erdoğan'ın konutuna operasyon için diretiyordu. Özel Harekat'a 'Vur' emri verdim.
Zekeriya Öz
EVRİN GÜVENDİK
Savcı Zekeriya Öz, polise baskı yapmaya çalışıyordu. Emniyet'e geldiği söylendi. 'Nerede bu adam' diye sordum. Meğer hepsi FETÖ'cüymüş. Adamı (Zekeriya Öz) gidip dövmek, pataklamak istiyordum. Onun yanına gidene kadar FETÖ'cüler haber vermiş, arabasına binip kaçtığını söylediler.
FETÖ'cüler Erdoğan'ın konutuna operasyon için diretiyordu. Özel Harekat'a 'Vur' emri verdim.
Zekeriya Öz
EVRİN GÜVENDİK
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