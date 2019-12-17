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, ’nün 17/ darbe girişiminde yaşadıklarını ’e anlattı: ’ü dövecektim!

milletvekili ve dönemin Müdürü , ’nün 17/ darbe girişiminde yaşadıklarını ’e anlattı.

Zekeriya Öz’ü dövecektim!
milletvekili ve dönemin Müdürü , 'nün 17/ darbe girişiminde yaşadıklarını 'e anlattı:

Savcı , polise baskı yapmaya çalışıyordu. Emniyet'e geldiği söylendi. 'Nerede bu adam' diye sordum. Meğer hepsi FETÖ'cüymüş. Adamı (Zekeriya Öz) gidip dövmek, pataklamak istiyordum. Onun yanına gidene kadar FETÖ'cüler haber vermiş, arabasına binip kaçtığını söylediler.



FETÖ'cüler Erdoğan'ın konutuna operasyon için diretiyordu. Özel Harekat'a 'Vur' emri verdim.


Zekeriya Öz

EVRİN GÜVENDİK

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