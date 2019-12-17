Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.12.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 16:27

Gürbulak operasyon! 43 kişiye gözaltı!

’nca Gürbulak ticari araç geçişlerinde yapılan bazı usulsüzlükler nedeniyle başlatılan operasyonda görevini kötüye kullanarak, kaçakçılık faaliyetlerine dahil olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gürbulak Sınır Kapısında operasyon! 43 kişiye gözaltı!

'nca Gürbulak ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı.

37'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 43 KİŞİE GÖZALTI!
Soruşturma kapsamında 'ye 'dan getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edilirken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca görevini kötüye kullanarak, kaçakçılık faaliyetlerine dahil olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGürbulak Sınır Kapısında operasyon! 43 kişiye gözaltı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri