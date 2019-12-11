İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist Aziz Oruç ile kendisine yardım eden HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin, İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı.

Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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