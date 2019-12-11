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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 17:52

: İran’dan Türkiye’ye giren terörist ’li ilçe başkanı ile yakalandı

haberine göre İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.

İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist Aziz Oruç ile kendisine yardım eden Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'nın Doğubayazıt ilçesinde, /KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin, İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı.

Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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